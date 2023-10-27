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20:45, 27 октября 2023Культура

SHAMAN рассказал о помощи Михаила Круга в начале карьеры

Певец SHAMAN рассказал о помощи шансонье Михаила Круга в его творческом пути
Михаил Круг

Михаил Круг. Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал о помощи шансонье Михаила Круга в творческом пути. Об этом сообщает «Пятый канал».

Во время своей поездки в Тверь Дронов побывал на могиле Круга и заявил, что во многом обязан покойному музыканту. Его композиции часто заказывали посетители ресторана, где работал 31-летний артист в начале своей карьеры в городе Новомосковске. При этом исполнитель не стал уточнять, был ли он лично знаком с автором песни «Владимирский централ».

Ранее стало известно, что SHAMAN зарабатывает за одно выступление от двух до трех миллионов рублей. Концертный директор артиста Сергей Лавров также заявил, что у Дронова одни из самых дорогих корпоративов, которые стоят от 50 тысяч до 100 тысяч евро.

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      Сергей Равин
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