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20:08, 27 октября 2023Культура

Раскрыт гонорар SHAMAN за концерт

Выступление певца SHAMAN на корпоративе стоит от 50 тысяч до 100 тысяч евро

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, зарабатывает за одно выступление от двух до трех миллионов рублей. Гонорар артиста раскрыл его концертный директор Сергей Лавров в интервью для NEWS.ru.

Он также отметил, что у Дронова одни из самых дорогих корпоративов, которые стоят от 50 тысяч до 100 тысяч евро. «У SHAMAN много концертов, потому что сейчас прет патриотическая песня. Когда закончится его звездный час — сказать сложно, но как и любая мода, мода на патриотизм проходит быстро», — заявил продюсер, отметив, что SHAMAN не самый дорогой исполнитель в России на данный момент.

Ранее был раскрыт концертный райдер рэпера Василия Вакуленко, более известного как Баста. Среди требований Вакуленко — обязательное наличие в номере клюквы, голубики, груш, авокадо, орехов, хлеба, печеной тыквы и нескольких видов молока. Затем в списке приводятся зарядки, салфетки и другие предметы первой необходимости. Отмечается, что алкоголь в райдере не значится.

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      Сергей Равин
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