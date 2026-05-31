Мендель: Украинские мужчины выбирают встречу с медведем, а не отправку на фронт

Мужчины Украины стали предпочитать риск встречи с диким зверем столкновениям с собственным правительством. Об этом в соцсети X написала Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

Так Мендель прокомментировала сообщение Госпогранслужбы Украины о мужчине, который при попытке незаконно пересечь границу с Румынией залез на дерево, спасаясь от медведя. «Нам твердят, что все это — ради свободы. Так почему же взрослые мужчины лезут на деревья, чтобы сбежать от нее?» — написала бывшая пресс-секретарь.

По мнению Мендель, если гражданин выбирает встречу с диким животным, а не с собственным правительством, значит, конфликт развязан не ради защиты людей. Такие инциденты, добавила экс-пресс-секретарь, сигнализируют об отчаянном положении украинцев.

Ранее сообщалось, что житель Киева пытался незаконно пересечь границу в сторону Румынии, проложив маршрут по горной местности вне пунктов пропуска. Во время ночного перехода он неожиданно столкнулся с медведицей.