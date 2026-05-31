Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:54, 31 мая 2026Бывший СССР

Мендель заявила о страхе украинцев перед отправкой на фронт

Мендель: Украинские мужчины выбирают встречу с медведем, а не отправку на фронт
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Мужчины Украины стали предпочитать риск встречи с диким зверем столкновениям с собственным правительством. Об этом в соцсети X написала Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

Так Мендель прокомментировала сообщение Госпогранслужбы Украины о мужчине, который при попытке незаконно пересечь границу с Румынией залез на дерево, спасаясь от медведя. «Нам твердят, что все это — ради свободы. Так почему же взрослые мужчины лезут на деревья, чтобы сбежать от нее?» — написала бывшая пресс-секретарь.

По мнению Мендель, если гражданин выбирает встречу с диким животным, а не с собственным правительством, значит, конфликт развязан не ради защиты людей. Такие инциденты, добавила экс-пресс-секретарь, сигнализируют об отчаянном положении украинцев.

Ранее сообщалось, что житель Киева пытался незаконно пересечь границу в сторону Румынии, проложив маршрут по горной местности вне пунктов пропуска. Во время ночного перехода он неожиданно столкнулся с медведицей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США не ответили на просьбу Зеленского увеличить поставки боеприпасов

    Стало известно о способности голубей ориентироваться при помощи печени

    Винную коллекцию Сталина выставят на аукцион

    Россиянам назвали выдающие мошенников фразы и слова

    В российском городе десятки человек отравились в кафе

    «Радиостанция Судного дня» передала новое зашифрованное слово

    В России связали поведение водителей с качеством жизни

    Суд в Москве оштрафовал уехавшего из России артиста

    Мендель заявила о страхе украинцев перед отправкой на фронт

    Нетаньяху приказал расширить сухопутную операцию в Ливане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok