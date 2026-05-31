Суд в Москве оштрафовал уехавшего из России артиста

Суд в Москве оштрафовал фронтмена группы «Порнофильмы» Котлярова
Иван Потапов
Фото: Фіксер / Wikipedia

Таганский суд Москвы оштрафовал уехавшего после начала специальной военной операции фронтмена группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение порядка деятельности иноагента. С материалами дела ознакомился ТАСС.

Согласно решению суда, с октября 2025 года по январь 2026 года артист опубликовал в своем Telegram-канале «Володя из Дубны» без маркировки иноагента четыре поста, что попадает под действие части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение порядка деятельности иностранного агента в виде распространения информации с использованием СМИ или сети Интернет без указания маркировки иностранного агента»).

В декабре портал PostNews сообщил, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета Котлярова.

В сентябре 2024 года ТАСС рассказали в правоохранительных органах, что фронтмену грозит уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил России.

В сентябре 2023 года Минюст России включил Котлярова в реестр иностранных агентов.

