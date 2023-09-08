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21:07, 8 сентября 2023Интернет и СМИ

Солиста группы «Порнофильмы» признали иноагентом

Минюст России включил в реестр иноагентов солиста группы «Порнофильмы» Котлярова
Владимир Котляров

Владимир Котляров. Фото: Telegram-канал Mash

Минюст России включил в реестр иностранных агентов солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По заявлению министерства, Котляров открыто выступал в поддержку Украины, участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Также музыкант «осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов», в частности, негативно высказывался в отношении граждан России, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность на территории России, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых решениях российских органов власти и проводимой ими политике.

Также иностранными агентами признаны журналист и литературный критик Андрей Мальгин, социолог Николай Митрохин, политик и сценарист Наталья Пелевина, муниципальный депутат из Ефремова Ольга Подольская и журналист и кинорежиссер Мумин Шакиров.

1 сентября Минюст России признал иноагентами среди прочих нобелевского лауреата и журналиста Дмитрия Муратова, комика Руслана Белого и сына российского писателя Эдварда Радзинского Олега.

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    Марина Совина
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