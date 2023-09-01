Комика Руслана Белого признали иноагентом

Минюст России признал иноагентом комика Руслана Белого

Минюст России внес в реестр иностранных агентов комика и экс-участника Comedy Club Руслана Белого. Список опубликован на сайте ведомства.

По информации министерства, комик «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Кроме того, Белый выступал против спецоперации на Украине, а также формировал негативный образ Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), подчеркивает ведомство. Отмечается, что Белый проживает за границей.

Помимо комика, в реестр были включены журналистка Ксения Ларина (Оксана Баршева), историк Майрбек Вачагаев, журналист Денис Катаев, лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов, писатель Олег Радзинский, бывший депутат петербургского Заксобрания Максим Резник, а также движение «Новая Тыва» (New Tuva).