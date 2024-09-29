Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
03:18, 29 сентября 2024Культура

Известному российскому музыканту грозит уголовное дело за дискредитацию ВС России

Музыканту Котлярову грозит уголовное дело за дискредитацию ВС России

Фото: Gift Habeshaw / Unsplash

Лидеру группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову (внесен Минюстом в реестр иноагентов) грозит уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

Известному российскому музыканту может грозить лишение свободы на срок до пяти лет в случае возбуждения дела.

Котляров был признан иноагентом в сентябре 2023 года. По заявлению Минюста России, вокалист открыто выступал в поддержку Украины, а также участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов.

Ранее суд оштрафовал Котлярова за дискредитацию армии России, назначив административный штраф в размере 50 тысяч рублей. Уточняется, что его признали виновным по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Разведка Украины заявила об убийстве полковника Российской армии. Специалист по беспилотникам якобы погиб в Подмосковье

      В Госдуме сообщили о росте маткапитала в 2025 году

      Следователи собрали сотни томов о преступлениях Украины в Херсонской области

      США могут увеличить контингент на Ближнем Востоке

      Житель Новогродовки рассказал о помощи российских штурмовиков с эвакуацией

      Над Луганском сбили беспилотник ВСУ

      Известному российскому музыканту грозит уголовное дело за дискредитацию ВС России

      На Западе призвали отказать Украине во вступлении в НАТО

      Иран призвал созвать срочное заседание Совбеза ООН

      Байден заявил о необходимости прекращения огня на границе Израиля с Ливаном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше