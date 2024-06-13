Лидера группы «Порнофильмы» оштрафовали за дискредитацию армии

Суд оштрафовал Котлярова на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России

Тверской суд Москвы оштрафовал лидера группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом пишет Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Музыканту назначили административный штраф в размере 50 тысяч рублей. Уточняется, что его признали виновным по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»).

В апреле МВД нашло признаки дискредитации Российской армии в словах артиста.

Котляров был признан иноагентом в сентябре 2023 года. По заявлению Минюста России, музыкант открыто выступал в поддержку Украины, участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов.