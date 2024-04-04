В словах лидера группы «Порнофильмы» нашли признаки дискредитации армии

МВД нашло признаки дискредитации армии в словах лидера «Порнофильмов» Котлярова

МВД нашло признаки дискредитации Российской армии в словах лидера группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Ответ ведомства опубликован в Telegram-канале депутата Госдумы Андрея Альшевских, который и просил проверить высказывания музыканта.

В ответе главка МВД по Москве отмечается, что экспертно-криминалистический центр нашел признаки дискредитации Вооруженных сил (ВС) России в высказываниях Котлярова на YouTube по статье 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России») КоАП РФ. Виновному по данной статье грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Уточняется, что материалы проверки уже направлены в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы для «принятия решения в соответствии с законодательством России».

Котляров был признан иноагентом в сентябре 2023 года. По заявлению Минюста России, музыкант открыто выступал в поддержку Украины, участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов.