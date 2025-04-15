Продюсер заявил о хайпе Кадышевой на народном творчестве

Продюсер Дробыш: зумеры втянулись в хайп Кадышевой на народном творчестве

Продюсер Виктор Дробыш заявил, что новую волну популярности Надежды Кадышевой можно назвать хайпом на народном творчестве. Его слова передает Общественная служба новостей.

«Сейчас идет большой хайп на народном творчестве, запрос на фольклорную тематику. Эту волну подловили зумеры и втянулись, как когда-то их родители подсели на песни типа "Широка река" или "Я не колдунья"», — сообщил продюсер.

Он также поделился мнением, что такой успех Кадышевой будет недолгим, ее творчество быстро утомит молодежь.

Ранее стало известно, что доход Надежды Кадышевой возрос втрое из-за популярности у зумеров.