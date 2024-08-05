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14:36, 5 августа 2024Культура

Стало известно о многомиллионном гонораре Пугачевой за тайное выступление в Латвии

KP.RU: Пугачева получила 18,5 миллиона рублей за частное выступление в Латвии
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В июле эстрадная певица Алла Пугачева выступила на семейном празднике бизнесмена из Латвии и получила гонорар в размере 200 тысяч евро (около 18,5 миллиона рублей). Об этом сообщает KP.RU.

Отмечается, что это произошло, когда артистка отдыхала в Юрмале. При этом газета уточняет, что стандартный гонорар исполнительницы за последние семь лет составляет 350 тысяч евро (около 32,4 миллиона рублей). «Заказать эту артистку нельзя через агентства, только напрямую — для тех, у кого есть связь с певицей лично или с директором ее мужа-иноагента. Каждый заказ обсуждается индивидуально», — говорится в материале.

По словам одного из продюсеров, Пугачева продолжает петь на частных выступлениях. «Говорят, что Пугачева пела за минувшие полтора года и в Израиле, и на Кипре, и в Прибалтике — зарабатывала на частных закрытых мероприятиях», — заявил собеседник издания, добавив, что от артистки «давно никто не ждет идеального вокала».

Он также отметил, что на таких выступлениях гостям «настоятельно запрещается делать фото и видеосъемку для соцсетей», из-за чего о частных концертах певицы ничего не известно.

Ранее бывший депутат Госдумы Роман Худяков заявил о прогрессирующей деменции Аллы Пугачевой.

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      Варвара Кошечкина
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