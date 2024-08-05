Бывший депутат заявил о прогрессирующей деменции Пугачевой

Экс-депутат Худяков заявил, что у Пугачевой прогрессирует деменция

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков заявил о прогрессирующей деменции певицы Аллы Пугачевой. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

Общественный деятель заявил, что сейчас он отказывается отвечать на вопросы журналистов об артистке из-за ее психического нездоровья. «Выходит новая песенка за песенкой в сети. Выступление у частного лица в Риге. Агрессия тоже налицо. Перед нами — абсолютно больной человек, страдающий деменцией», — заявил он.

Худяков отметил, что россиянам следует забыть о Пугачевой и других «предателях родины». «Это не "звезда эпохи", а обычная ресторанная певичка, которая была хорошо раскручена в СССР, но закончилась в 90-е, нахапала денег, накупила домов и квартир по всему миру, и теперь моральный урод и предатель [юморист Максим] Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) намеревается перевезти ее в Нью-Йорк, в одну из двух ее квартир, хотя она может в США закончить свои дни в доме престарелых», — заключил он.

Ранее Худяков заявил, что певица Алла Пугачева не является биологической матерью детей Галкина.