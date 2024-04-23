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13:15, 23 апреля 2024Культура

Бывший депутат Госдумы рассказал о настоящей матери детей Пугачевой и Галкина

Экс-депутат Худяков заявил, что Пугачева не является матерью детей Галкина

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что певица Алла Пугачева не является биологической матерью детей юмориста Максима Галкина (признан Минюстом России иноагентом). Соответствующий пост он опубликовал во «ВКонтакте».

Худяков выразил мнение, что артистка является «в лучшем случае бабушкой» Лизы и Гарри. «Никто из специалистов-репродуктологов даже не рассматривает версию о замороженных яйцеклетках — "когда Пугачева могла, таких технологий не было, никто об этом не думал"», — написал он.

Экс-депутат намекнул, что он знает, кто является настоящей биологической матерью детей, но не стал раскрывать имя женщины. «Понятно же — кто настоящая мама детей. Впрочем, не будем доставать их семейные скелеты из шкафа — они сильно уродливые, какой ни возьми», — добавил он.

Ранее известный советский актер, заслуженный артист России Борис Галкин обвинил Аллу Пугачеву в ведении «плохой игры» против России.

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