Найдены доказательства использования детского рабства крупными компаниями

Федеральный суд США восстановил иск бывших рабов, похищенных из Мали в Кот-д'Ивуар для бесплатной работы на какао-плантациях, против американского филиала швейцарского производителя продуктов питания и напитков Nestle SA и компании Cargill. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В материалах суда истцами выступают шесть африканцев, которые утверждают, что они попали в рабство компаниям в детском возрасте. По их словам, похитители заставляли их работать по 14 часов в день на какао-плантациях и не выплачивали зарплату.

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Отмечается, что компании были хорошо осведомлены, что детский рабский труд широко использовался в Кот-д'Ивуаре. «Nestle и Cargill, вероятно, закрывали глаза на эту практику, чтобы получать выгоду от низких цен», — пишет агенство.

Истцы подали иск в суд против компаний более 10 лет назад. В прошлом году их иск был отклонен из-за недостатка доказательств. Позднее были обнаружены новые факты: сотрудники американского офиса одобрили выплаты внеконтрактных платежей фермерам ради обеспечения низких цен, возможных только при использовании детского труда.

В Nestle заявили о разработке политики по борьбе с этой глобальной социальной проблемой. Cargill отклонила все обвинения.

В июле фонд Walk Free Foundation представил новый выпуск глобального индекса рабства. По его данным, в мире около 40 миллионов человек находятся в современных формах рабства. Из них 24,9 миллиона подвержены насильственному труду, еще 15,4 миллиона были принуждены к супружеству. Около 71 процента всех жертв составляют женщины и девочки.

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