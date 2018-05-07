Экономика
 
Последние новости
Правительство Медведева ушло в отставку
США захотели от России раскрепощения
Американка поставила на скачки 18 долларов и выиграла миллион
Женщинам разрешили ходить с расстегнутыми джинсами
В Новой Зеландии появилась гигантская трещина
Летчик Ярошенко оказался в карцере вместо драчуна
Артемий Лебедев разгневал публику «тупой сексистской шуточкой»
Путин назвал непростительные для истории ошибки
Рэпер наклеил на раны марлю и заработал паралич кишечника и отказ легкого
Новости партнеров

Starbucks продалась Nestle

Перейти в «Мою Ленту»

Крупнейший в мире производитель пищевой продукции Nestle заключил с сетью Starbucks партнерское соглашение, дающее компании глобальные права на продажу продукции кофеен, сообщает Bloomberg.

Согласно условиям сделки, сумма которой составила 7,15 миллиарда долларов, швейцарская компания получит соответствующие права «на бессрочный период». В Nestle рассчитывают, что соглашение позволит ей увеличить доходы и расширить присутствие на американском рынке.

На работу в Nestle перейдут 500 сотрудников Starbucks. Nestle также планирует использовать бренд партнера в линейке капсул для кофемашин Nespresso и Dolce Gusto. При этом соглашение не включает в себя право на продажу готовых к употреблению напитков Starbucks.

Исполнительный директор Starbucks Кевин Джонсон надеется, что соглашение позволит попробовать фирменный кофе миллионам людей по всему миру. Nestle же оценивает объем продаж продукции под брендом Starbucks в 2 миллиарда долларов в год и ожидает, что сделка повлияет на рост прибыли уже в 2019 году.

Starbucks — крупнейшая в мире сеть кофеен, основанная в 1971 году в США. На российском рынке компания работает с 2007 года, на территории страны открыто более сотни заведений. Кофе в российском Starbucks в 2017 году признали самым дорогим в мире по «индексу латте».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Nestle Pays $7.2 Billion to Sell Coffee With Starbucks Brand
Кличко оклеветал Starbucks
В кофе Nespresso обнаружили привкус бергамота и засахаренных яблок
Кофе в российском Starbucks признали самым дорогим в мире по «индексу латте»
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 6 мая
Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг

Бедные русские

Олигархи пострадали за Россию. Теперь за них заплатят простые граждане
15:42 6 мая

США поборются с еще одной криптовалютой

13:4728 апреля

«Газпром нефть» представила программу по изучению редкого арктического животного

10:19 6 мая

Илону Маску посоветовали рыть канавы

Экономика00:01 5 мая

Дуйте к нам

США и Канада воюют за марихуану. Победит тот, у кого больше
12:15Сегодня

Путин сел в «Кортеж» и проехал 200 метров

17:50 4 мая

Трампа припугнули новой Великой депрессией

16:3524 апреля

Глава BP рассказал об аполитичных отношениях с «Роснефтью»

Экономика09:4528 апреля

Продавцы хорошего настроения

Владелица цветочных салонов Ирина Соболева раскрыла секреты флористического бизнеса
10:15Сегодня

Угрозы США подстегнули нефть

17:16 4 мая

«Аэрофлот» презентовал самолет в юбилейной ливрее

14:3023 апреля

В ЯМЭФ-2018 приняло участие более трех тысяч человек

Россия
Каникулы в коме
Британка нашла места, где Советский Союз еще не развалился
Полный улет
В ответ на блокировку Telegram россияне вышли на улицы и запустили самолетики
«Мы обязаны сказать, что ты мудак. Но сами употребляем»
В России не получилось легализовать марихуану, зато чиновники перестали врать
К 9 Мая в Кургане повесили баннеры с ошибками
Путин назвал цель своей жизни
Путин в четвертый раз стал президентом России
Судья проспал несколько заседаний и проснулся безработным
Все материалы
Мир
В гостях у смерти
Здесь убивают каждый день. И это нормально
Летчик Ярошенко оказался в карцере вместо драчуна
В Таиланде освободили обвиненную в хранении наркотиков россиянку
В США не исключили войны с Северной Кореей
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
ETA terrorist outrage in Madrid against tenant coronel Jose Moreno who received several bullet impacts. Линия смерти
Они держали в страхе всю Испанию. Настало время расплаты
Будет больно
Самые жестокие смертные казни со всего мира
Все материалы
Бывший СССР
Акция протеста защитников русских школ в Риге«Мягко вытурили за отказ общаться»
Латыши забыли русский, а теперь теряют работу и покидают родину
Белорус на спор написал пост о подготовке теракта и проиграл
Порошенко признался в нелюбви к деньгам
Порошенко похвастался дерзкими украинскими военными
Саакашвили на велосипеде погрозил грузинским «феодалам»
Правительственного работника в Литве засудят за оскорбление России
«Они хотят кинуть народ»
Лидера протеста не пустили во власть. Армения замерла во всеобщей забастовке
Все материалы
Экономика
Олег Дерипаска и Виктор ВексельбергБедные русские
Олигархи пострадали за Россию. Теперь за них заплатят простые граждане
США поборются с еще одной криптовалютой
Starbucks продалась Nestle
Илону Маску посоветовали рыть канавы
Путин сел в «Кортеж» и проехал 200 метров
Трампа припугнули новой Великой депрессией
Угрозы США подстегнули нефть
Все материалы
Силовые структуры
У Цапков есть глаза
Из бандитов они превратились в маньяков. Не щадили ни женщин, ни детей
Константин РудневПолный ашрам
Он считал себя пришельцем и морил россиян голодом, а теперь возродит свою секту
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
У бывшего авторитета Марчелло нашли четыре БТР и десятки стволов
Воры в законе начали делить «наследство» Шакро Молодого
Министр передарил родственнику спонсорский Mercedes и лишился звания
Мара Багдасарян попросила ГИБДД вернуть ей права
Все материалы
Наука и техника
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
Накрылись совком
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Солнце мертвых
Самые мощные ядерные взрывы со всего мира
Названа главная опасность крепкой любви
Найден способ победить особо опасный рак груди
«Проклятую» египетскую гробницу оставили в покое
Испытания робота-защитника «Уран-9» сняли на видео
Все материалы
Спорт
«Убей его!»
Чеченцы, армяне и бразильцы сошлись в клетке. Было жарко
Тренер увидела в уходе фигуристки Медведевой зависть к сопернице
«Барселона» осталась без победы в «Эль-Класико»
Фигуристку Медведеву назвали «изменщицей» и призвали покинуть Россию
«Зенит» закупился футболистами на 80 миллионов евро и не попал в Лигу чемпионов
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
Шарапова впервые с января одержала победу
Все материалы
Культура
«Я хочу раздеться»
Что творилось на жаркой вечеринке в порту Петербурга
Беттман навсегда
Страсти постыдные и не очень — в объективе великих фотографов мира
«Вскоре у всех завелась лобковая вошь»
За что было стыдно культовому режиссеру Ингмару Бергману
Рэпер наклеил на раны марлю и заработал паралич кишечника и отказ легкого
Раскрыты подробности «нелепой смерти» Юрия Томошевского
Рэпер Pharaoh пнул домогавшегося его фаната в лицо
Новые «Мстители» оказались быстрее всех
Все материалы
Интернет и СМИ
Человек мира
Британская свобода и афганский цирк глазами прославленного российского фотографа
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
От колыбели до могилы
Люди прячут боль, унижение и жестокость мира. Но лицу этого не скрыть
Пользователи Facebook оказались самыми самоуверенными
Репортер с кулаками набросилась на пощупавшего ее ягодицы футбольного фаната
«Россия 24» опять сняла с эфира выпуск «Бесогона» Никиты Михалкова
Скатился, не торт, отписка
Во что превратились главные видеоблогеры России, лишившись славы и денег
Все материалы
Ценности
От Трампа до Крокодила
Что надевают, на чем приезжают и с кем приходят на инаугурации
Мэрилин МонроМайские бесстыдницы
Когда и почему женщины в открытую надели брюки
Мануэль НорьегаАнанасовая морда
Диктатор Норьега обожал кокаин и женщин. А еще работал на ЦРУ
Раскрыты детали свадебного наряда невесты принца Гарри
Пенелопа Крус обрадовала поклонников натуральным лицом
Женщинам разрешили ходить с расстегнутыми джинсами
Девушкам предложили дополнить «голые» джинсы «полуголым» пиджаком
Все материалы
Путешествия
Русский азарт
Золотой «Мерседес», черная икра и синий Киркоров: что творится в сочинском казино
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Да он же нас сейчас изнасилует»
Москвички отправились на край света и выжили
Мужчина лишил девушку ноутбука на глазах у секьюрити и безнаказанно исчез
В Новой Зеландии пошутили про мир без Новой Зеландии
Драки туристов с кенгуру встревожили австралийские власти
Чернокожую пассажирку сняли с рейса из-за внешности
Все материалы
Из жизни
«Русских тут называют боевой нацией»
Россиянин переехал в Китай с тремя детьми и не пожалел
Палец в рот не клади
Люди мечтают попробовать этот загадочный напиток. В нем плавает человечина
Папины бродяги, мамины симпатяги
Бездомные коты злятся, дерутся и зевают во всю пасть. Это красиво
Американец прокатился с тысячами пчел в кабине грузовика
Американка поставила на скачки 18 долларов и выиграла миллион
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
Объявившую себя миллионером китаянку арестовали из-за усыновления 118 детей
Все материалы
Фан ли?
Тест-драйв Lifan X70 – нового китайского кроссовера, который почти догнал старый румынский
Красивые аварии
Фотограф, превративший несчастье в искусство
Культовые трехдверные внедорожники
Вездеходы с правильным количеством дверей
Самый дорогой Volkswagen
Знакомство с электрическим монстром VW для победы на Pikes Peak
Топовый Golf GTI сделают по мотивам гоночной TCR-машины
Bugatti готовит «противоречивую» версию гиперкара Chiron
Volkswagen рассказал о системе ночного видения Touareg
Все материалы
Верните мне мой...
В каком советском прошлом вы готовы поселиться: тест
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
«Мы просто вцепились друг другу в волосы»
Москвичка переехала за город. Деревенские ее возненавидели
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
В Крыму запретили строить жилье у моря
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Все материалы