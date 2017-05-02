Кофе в российском Starbucks признали самым дорогим в мире по «индексу латте»

Цены в российских кофейнях Starbucks оказались самыми высокими в мире с поправками на стоимость других товаров и доходы населения. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитической компании ValuePenguin.

Эксперты составили так называемый индекс латте, схожий с «индексом Биг Мака», рассчитываемым журналом The Economist на основе цены гамбургера в ресторанах McDonald's в разных странах. Аналитическая компания приняла за эталон цену стандартной порции латте в кофейнях Starbucks, а также использовала статистику Euromonitor International по потребительским ценам и данные Всемирного банка о курсах валют.

В исследовании отмечается, что за основу для сравнения берется цена за стандартную маленькую порцию латте объемом 354 миллилитра в США — 2,75 доллара. Это минимум для всех рассмотренных стран.

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Согласно прайс-листу Starbucks, такой стакан кофе в Москве обойдется в 255 рублей (почти 4,5 доллара), в остальных городах присутствия в России напиток дешевле. При этом в «индексе латте» от ValuePenguin эта цена получается эквивалентна сумме в 12,32 доллара для жителя США, то есть почти в пять раз выше.

Эксперты подсчитали, что сравнительная стоимость кофе в российском Starbucks оказалась в полтора раза выше, чем в Индонезии. Эта страна занимает второе место в рейтинге, там латте стоит 8,21 доллара. На третьей строчке расположился Вьетнам, где напиток, согласно индексу, обойдется в 8,18 доллара.

За пределами США самые низкие цены на латте объемом 354 миллилитра обнаружены в Австралии и Великобритании — 2,86 доллара и 2,88 доллара соответственно.

Starbucks — крупнейшая в мире сеть кофеен, основанная в 1971 году в США. На начало 2017 года объединяла более 25 тысяч кафе и магазинов. На российском рынке Starbucks работает с 2007 года, на территории страны открыто более сотни заведений.