Starbucks начал продавать кофе с ароматом виски

Компания Starbucks добавила в ассортимент кофе, сваренный из зерен, выдержанных в дубовых бочках из-под виски. Пока что новый сорт доступен только в заведениях американского города Сиэттла. Об этом в среду, 8 марта, сообщает CNN.

Сообщается, что кофе хранится в бочках компании Woodinville Whiskey. Чтобы зерна как следует пропитались алкогольным ароматом, их регулярно перемешивают. При этом последующая обжарка уничтожает остатки спирта, так что приготовленный из зерен напиток не будет пьянить.

Зерна используются для приготовления холодного кофе с ванильным сиропом, а также горячего — с сиропом и молочной пеной. Кроме того, их можно купить в упаковках.

Отмечается, что Starbucks не стал первым, кто использует эту технологию. Так, в Колорадо существует компания Whiskey Barrel Coffee, специализирующаяся на выпуске кофе, выдержанного в бочках из-под виски.

Starbucks — крупнейшая в мире сеть кофеен, основанная в 1971 году в США. На начало 2017 года объединяла более 25 тысяч кофеен и магазинов. В первом квартале 2016-2017 финансового года, завершившегося 27 декабря, чистая прибыль компании составила около 752 миллионов долларов.