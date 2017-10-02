В кофе Nespresso обнаружили привкус бергамота и засахаренных яблок

Бренд Nespresso, производитель машин для варки кофе и капсул к ним, представил новые кофейные бленды в лимитированной коллекции Explorations 2. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель бренда в понедельник, 2 октября.

Новинки — капсулы блендов Ethiopia Yirgacheffe с нотами бергамота, цитруса и цветов жасмина и Colombia Aguadas с тонами засахаренных яблок и красных ягод — предлагаются в особой упаковке с геометрическим орнаментом. Цена за упаковку с обоими лимитированными блендами Explorations 2 составит 2400 рублей, в России новинка появится в продаже в избранных магазинах Nespresso 3 октября.

Фото: Nespresso 1 /3

Кроме того, компания представила свою самую маленькую кофемашину Essenza Mini с минималистичным дизайном в двух формах и пяти различных цветовых оформлениях. Вес новинки составил 2,3 килограмма.

Бренд Nespresso производит кофейные капсулы и аппараты для варки кофе, а также кофейные аксессуары и десерты. Входит в корпорацию Nestle (крупнейший в мире по объему выручки производитель продуктов питания) наряду с такими брендами, как Nescafe, KitKat, Nesquik, Vittel и Maggi.

Летом 2017 года компания представила в Москве свою самую компактную машину для изготовления кофейно-молочных коктейлей — Lattissima One.