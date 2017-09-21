Автомобиль как у Бонда превратили в домашний мини-бар

В Великобритании из капота автомобиля марки Aston Martin DB5 создали домашний мини-бар и выставили его на торги. Об этом говорится на сайте аукционного дома Historics.

В описании лота отмечается, что фары и боковые фонари бывшей машины работают, а само изделие включает в себя обитый красной тканью бар и автомобильное кресло. Передняя часть вмещает четыре бутылки и шесть бокалов под шампанское. Оценочная стоимость составляет 6,7-8 тысяч долларов.

Машина Aston Martin DB5 была у Джеймса Бонда почти во всех частях бондианы.

12 августа сообщалось, что первый серийный катер АМ37 совместного производства британской люксовой автомобильной марки Aston Martin и голландской яхтенной верфи Quintessence передан владельцу. Судно будет использоваться в Майами (США).

Aston Martin — британский производитель престижных спортивных автомобилей, компания основана в 1913 году. Большинство моделей машин собирается вручную.