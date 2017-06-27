Aston Martin посвятил «дьявольскую» машину Королевской регате

Компания Aston Martin представила специальную версию спорткара DB11, посвященную Королевской регате Хенли, которая проводится с 1839 года. Об этом сообщает Designboom.

Кузов машины окрашен в цвет Diavolo Red с серебристыми вставками на крыше и порогах. Инженеры несколько изменили внешний вид автомобиля: он получил передний сплиттер, задний диффузор, боковые юбки. Еще одна отличительная черта — 20-дюймовые матовые колесные диски.

Под капотом у машины 5,2-литровый турбомотор, развивающий мощность до 600 лошадиных сил. Максимальная скорость спорткара составляет 322 километра в час, а первую «сотню» она набирает за 3,9 секунды.

Официальная премьера обновленной модели состоится во время регаты, которая пройдет с 28 июня по 2 июля.

Королевская Регата Хенли — ежегодная регата, которая проходит в Англии в городе Хенли-он-Темс. Дистанция гонки составляет 2112 метров.