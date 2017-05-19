Названы самые продаваемые в Европе спортивные автомобили

Голландский сайт CarSalesBase опубликовал сводные данные по продажам спортивных автомобилей в Европе за первый квартал 2017 года.

В категории суперкаров лидирует Aston Martin DB11 (526 машин), среди больших спорткаров — Porsche 911 (3474 машины), наибольший спрос в сегменте малых спортивных авто отмечен на Audi TT (4652 машины). Эксперты издания отмечают общее снижение спроса на более дешевые автомобили, при этом продажи суперкаров увеличились по сравнению с тем же периодом 2016 года на 45 процентов. По мнению авторов обзора, главную роль в этом сыграла большая популярность новой модели Aston Martin, возглавившей рейтинг.

Также отмечается увеличение продаж Ferrari 488 GTB (462 проданных в первом квартале 2017 года экземпляра против 342 в тот же период 2016 года; рост 35 процентов), Lamborghini Huracan (129 и 102; рост 26 процентов) и Aston Martin Vanquish (113 и 77; рост 47 процентов).

Анализ производился на основании сводных данных от производителей и дилеров стран Европейского Союза, а также Исландии, Норвегии и Швейцарии. Продажи в России и странах СНГ не учитывались.