Внедорожник Bentley подготовили к нашествию живых мертвецов

Эстонский художник Райн Приск разработал дизайн автомобиля, который поможет выжить в случае наступления зомби-апокалипсиса. За основу он взял Bentley Bentayga и поставил его на гусеницы. Об этом сообщает Luxurylaunches.

У модифицированного автомобиля нет фар, но это компенсируется за счет установленных прожекторов, а на крыше размещен дополнительный багажник.

Еще один автомобиль на случай нашествия живых мертвецов — дорожный кемпер Mobil Globecruiser Family 7500, рассчитанный на экстремальные ситуации. Его созданием занимались инженеры австрийской фирмы Action Mobil, презентация прошла в марте 2017 года.

Автомобиль оснащен баком, куда вмещается 400 литров дизельного топлива, резервуаром для воды емкостью 1 тонна, а на крыше установлены четыре 240-ваттных солнечных батареи, которые будут питать электронику, если кончится горючее.