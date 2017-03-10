Мобильный дом на случай зомби-апокалипсиса оценили в 765 тысяч долларов

Австрийская компания Action Mobil разработала дорожный кемпер Mobil Globecruiser Family 7500, который рассчитан на экстремальные ситуации. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает Luxurylaunches. Издание подчеркивает, что в таком мобильном доме можно выжить даже в случае зомби-апокалипсиса.

Автомобиль оснащен баком, куда вмещается 400 литров дизельного топлива, резервуаром для воды емкостью 1 тонна, а на крыше установлены четыре 240-ваттных солнечных батареи, которые будут питать электронику, если кончится горючее.

Фото: Action Mobil 1 /5

Внутри оборудовано жилое помещение с кухней, ванной и спальней. Цена такого автомобиля — 765 тысяч долларов.

Летом 2016 года Los Angeles Harley-Davidson of Anaheim, занимающаяся продажей и кастомизацией мотоциклов Harley-Davidson, представила версию модели Street 750 с креплением для арбалета. Вдохновением для дизайнеров послужил популярный телесериал «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead); мотоцикл получил название Rolling Dead («Катящийся мертвец»).