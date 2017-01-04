Ученые отвели человечеству 100 дней на случай зомби-апокалипсиса

В случае начала зомби-апокалипсиса примерно через 100 дней численность человечества сократится до 100-200 человек, то есть значений, при которых повторное заселение планеты будет практически невозможным. К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в Journal of Physics Special Topics.

Исследователи определили два главных фактора, которые влияют на скорость наступления конца света в случае массовой атаки зомби — вероятность и скорость «зомбификации», а также продолжительность жизни подобных «обращенных» существ. В сценарии, который ученые использовали в своей модели, заражение при укусе зомби происходило в 90 процентах случаев, а сами зомби жили около 20 суток, умирая от жажды и голода, отмечает РИА Новости.

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Даже если эпидемия начнется всего с одного зараженного человека, живущего в густо населенной местности, через 100 дней на планете останется всего 181 человек и около 190 миллионов зомби, подсчитали специалисты. В их работе указывается, что возможность уничтожения зомби человеком не учитывалась. «При ее наличии у человечества, быть может, будет больше шансов выжить», — подчеркивают авторы.

Зомби-апокалипсис — фантастический сценарий конца света, при котором человечество вымирает в результате стремительного распространения вируса или бактерии. Инфекция передается, когда зомби кусает человека. Несмотря на крайне гипотетический характер такого развития событий, медики используют подобные сценарии для оценки последствий возникновения массовых смертельно опасных заболеваний и разработки методов их устранения. Сюжет зомби-апокалипсиса нередко используется в кино.