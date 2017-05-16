Миллионный Porsche 911 сошел с конвейера

В Германии на заводе в Цуффенхаузене с конвейера сошел миллионный экземпляр спорткара Porsche 911. Об этом сообщает Luxurylaunches.

Автомобиль стал специальной модификацией, созданием которой занимались специалисты подразделения Porsche Exclusive. Кузов машины выкрашен в цвет под названием «Ирландский зеленый». При отделке салона Porsche использовалась натуральная кожа и клетчатая ткань — как в машине, принадлежавшей конструктору Фердинанду Порше. Руль украшен вставками из красного дерева, а на приборной панели есть специальная табличка и порядковым номером.

Автомобиль создан на базе купе Carrera S с двигателем мощностью в 414 лошадиных сил, первую «сотню» он набирает за 4 секунды.

Porsche 911 производится с 1964 года. Индекс 911 изначально не планировался для постоянного обозначения разных поколений модели, однако после рыночного успеха первого автомобиля цифры в названии решили оставить.