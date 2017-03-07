Porsche показал машину для гоночных трасс за 10 миллионов рублей

Немецкая компания по производству спортивных и люксовых автомобилей Porsche представила новое поколение моделей 911 GT3. Премьера состоялась на автосалоне в Женеве, передает корреспондент «Ленты.ру». По словам производителей, машина предназначена как для обычных дорог, так и для гоночных трасс.

Под капотом у автомобиля — атмосферный двигатель мощностью 500 лошадиных сил, он разгоняет машину до максимальной скорости в 308 километров в час. С места до «сотни» машина разгоняется за 3,4 секунды.

Фото: пресс-служба Porsche 1 /4

Предполагается, что на российском рынке 911 GT3 появятся летом 2017 года. Примерная цена — 10,3 миллиона рублей.

Еще одна новинка на автосалоне — первый универсал в истории марки Sport Turismo. Автомобиль отличает адаптивный выдвижной спойлер на крыше, создающий прижимную силу и уменьшающий аэродинамическое сопротивление. Начиная со скорости в 170 километров в час спойлер автоматически выдвигается в положение Performance и при угле плюс один градус повышает курсовую устойчивость и поперечную динамику.