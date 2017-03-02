Porsche Panamera сменил кузов

Немецкая компания по производству спортивных и люксовых автомобилей Porsche объявила о начале производства новой варианта модели Panamera — Sport Turismo. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщила пресс-служба фирмы.

Мировая премьера машины состоится на Женевском международном автосалоне, который начнет работу 7 марта. Это первый универсал в истории марки. Автомобиль отличает адаптивный выдвижной спойлер на крыше, создающий прижимную силу и уменьшающий аэродинамическое сопротивление. Начиная со скорости в 170 километров в час спойлер автоматически выдвигается в положение Performance и при угле плюс один градус повышает курсовую устойчивость и поперечную динамику.

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«Panamera Sport Turismo для Porsche — это продвижение в новый сегмент при сохранении всех типичных ценностей и атрибутов», — отмечает Михаэль Мауэр, главный дизайнер Porsche.

Автомобиль в кузове универсал будет доступен в версиях Panamera 4, Panamera 4S, Panamera 4S Diesel, Panamera 4 E-Hybrid и Panamera Turbo. Машина предлагается с бензиновыми двигателями мощностью от 330 до 550 лошадиных сил, а также с 422-сильным дизелем (в России пока недоступен). В Европе автомобиль можно заказать уже сейчас, с получением после 7 октября; начало продаж в России запланировано на начало ноября. Цена в зависимости от модификации от 6,6 до 10,3 миллиона рублей.