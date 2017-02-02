Porsche предложила россиянам «платиновый» Cayenne за шесть миллионов

Компания Porsche обновила серию автомобилей Platinum Edition. В нее добавлены две модели: Cayenne S и Cayenne S Diesel. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы предприятия.

В расширенную базовую комплектацию автомобилей входят 21-дюймовые колесные диски Sport Edition матового платинового цвета, а также спортивные сиденья от Cayenne GTS с регулировкой по восьми направлениям и кожаной обивкой. В качестве опций на выбор предлагаются пять цветов кузова «металлик»: Jet Black, Mahogany, Purpurite, Carrara White и Rhodium Silver.

Фото: пресс-служба Porsche

Показатели мощности и расхода топлива новых моделей специальной серии остались неизменными. 3,6-литровый шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом модели Cayenne S развивает мощность в 420 лошадиных сил. Дизельный V8 с двойным турбонаддувом модели Cayenne S Diesel выдает 385 лошадиных сил.

Цена на Cayenne S Platinum Edition в России составляет 6,2 миллиона рублей, стоимость модели Cayenne S Diesel Platinum Edition — чуть более 6,2 миллиона.