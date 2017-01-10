Porsche предложил россиянам машины по цене квартиры

Немецкая компания по производству спортивных и люксовых автомобилей Porsche пополнил моделью линейку семейства 911 моделями GTS. Об этом корреспонденту Ленты.ру рассказал представитель пресс-службы фирмы.

С марта 2017 года в Германии предлагается пять вариантов: 911 Carrera GTS с задним приводом, 911 Carrera 4 GTS с полным приводом – каждый из них в виде купе и кабриолета – и полноприводный 911 Targa 4 GTS.

Специально к выходу на рынок моделей GTS предлагается усовершенствованное приложение Porsche Track Precision App. Оно позволяет среди прочего автоматически замерять, отображать и анализировать на смартфоне детальные параметры заезда.

Автомобили доступны для заказа в России, цены на них варьируются от 7,7 до 8,8 миллиона рублей.

