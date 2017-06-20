Aston Martin обует автомобилистов

Автомобильная компания Aston Martin представила коллекцию обуви, созданную с брендом Hogan. Об этом сообщает Luxurylaunches.

В нее вошли несколько моделей кроссовок. Ожидается, что они появятся в продаже осенью и будут выпущены ограниченным тиражом в три тысячи пар.

Обувь выполнена из кожи и нейлона в нескольких оттенках: сером, коричневом, бежевом и черном. Цена — 545 долларов.

В начале апреля компания Porsche Design совместно с adidas представили новую модель кроссовок — Adidas X Porsche Design Bounce S4 Lux. Пятка прикрепляется к ботинку при помощи пластины из карбона. Внешне она напоминает деталь автомобиля. Кроссовки представлены в синем и красном цветах. Они уже появились в продаже, цена — 430 долларов.

Aston Martin — британский производитель престижных спортивных автомобилей, компания основана в 1913 году. Большинство моделей машин собирается вручную. В мае сообщалось, что Aston Martin DB11 стал самым продаваемым суперкаром в Европе в первом квартале 2017 года.

