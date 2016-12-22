Полувековой Aston Martin оценили в 430 тысяч долларов

В США на торги собираются выставить редкую модель Aston Martin DB4. Как сообщает Luxurylaunches, машину нашли в болотистой местности в штате Массачусетс, ее отреставрируют и выставят на аукцион. Примерная цена автомобиля — 430 тысяч долларов.

Издание подчеркивает, что автомобиль хранился в неком «укромном месте» на открытом воздухе с начала 1970-х годов. За прошедшие десятилетия корпус машины покрыл слой ржавчины, но эксперты заявили, что его можно восстановить.

Эта машина довольно редкая, она вошла в партию из 1200 автомобилей, доставленных из Великобритании.

Aston Martin — британский производитель престижных спортивных автомобилей, компания основана в 1913 году. Большинство моделей машин собирается вручную.