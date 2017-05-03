Любимый автомобиль Франсуазы Саган выставили на аукцион

Французский аукционный дом Stanislas Machoïr выставит на торги спортивный родстер Lotus Seven, принадлежавший Франсуазе Саган. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Аукцион состоится в Монтастрюк-ла-Консейер 5 мая, оценочная стоимость лота — 80-120 тысяч евро. Как указывают организаторы аукционы, это был любимый автомобиль писательницы, владевшей коллекцией машин, в которой также были Ferrari California, несколько моделей Jaguar и Aston Martin. Саган владела представленным на торги автомобилем до 1984 года, когда продала его нынешнему владельцу. Как отмечается в сопроводительных документах, автомобиль был зарегистрирован на настоящее имя писательницы — Франсуаза Куоре (Françoise Quoirez).

Lotus Seven — двухместный спортивный автомобиль с открытым верхом, производился фирмой Lotus с 1957 по 1972 год. Модель была разработана основателем компании Колином Чэпменом и продавалась как в готовом виде, так и в форме комплектов для самостоятельной сборки.

Франсуаза Саган (1935-2004) — французская писательница, драматург, в 1985 году удостоена премии князя Монако за вклад в литературу. Мировую известность получила романами «Здравствуй, грусть!», «Любите ли вы Брамса?», «Немного солнца в холодной воде».