Ferrari Майка Тайсона выставят на аукцион за 2,4 миллиона долларов

Sotheby's выставит на торги автомобиль Ferrari F50, ранее принадлежавший боксеру Майку Тайсону. Об этом сообщается на сайте британского аукционного дома.

Аукцион состоится 11 марта на острове Амилия в американском штате Флорида. Машина 1995 года выпуска с пробегом около 8,5 тысячи километров находится в отличном состоянии, ее стоимость оценивается в 2,2-2,4 миллиона долларов. Двигатель — 12-цилиндровый V12, мощностью 520 лошадиных сил и рабочим объемом 4,7 литра; коробка передач — шестиступенчатая ручная. Разгон с места до 100 километров в час занимает 3,6 секунды. Всего было выпущено 349 автомобилей этой модели, из них 50 — для американского рынка.

Согласно документам, Тайсон приобрел автомобиль у калифорнийского дилера Нейдера Амирванда в 1995 году, а спустя несколько лет продал машину IT-предпринимателю из Сиэттла Кевину Маркусу. В 2010 году были заменены топливные баки и сиденья и полностью перебран двигатель; ремонт обошелся в 36 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что на аукцион Auctions America будет выставлен Ferrari F430, ранее принадлежащий президенту США Дональду Трампу.