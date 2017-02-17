Раритетный Ferrari оценили в 10 миллионов долларов

Британский аукционный дом Sotheby’s объявил, что на торгах Amelia Island, которые пройдут на острове Амилия в американском штате Флорида 11 марта, будет предложен экземпляр спорткара Ferrari 166 MM. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 17 февраля.

Автомобиль в кузове баркетта (открытый кузов без дверей) красного цвета был выпущен в 1950 году и оценен в 8-10 миллионов долларов. Его первым владельцем был итальянский автогонщик Эудженио Кастеллотти (1930-1957). Предлагаемый лот — 27-й из 32 выпущенных автомобилей этой модели; в кузове баркетта ателье Touring было изготовлено 25 машин серии. Автомобиль дважды принимал участие в гонке Mille Miglia. Оценочная стоимость — 8-10 миллионов долларов.

Автомобиль снабжен оригинальным двенадцатицилиндровым двигателем мощностью 140 лошадиных сил с рабочим объемом два литра. Лот находится в отличном состоянии и полностью на ходу. Аукционный дом также сообщил, что автомобиль будет доступен только для торгов в зале или по телефону — предложения цены через интернет приниматься не будут.