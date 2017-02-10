Гоночную Alfa Romeo продали за четыре миллиона евро

На прошедших в Париже торгах аукционного дома Sotheby's продан редкий гоночный автомобиль Alfa Romeo Tipo B P3, выпущенный в 1934 году. Финальная цена лота составила 3,92 миллиона евро. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 10 февраля.

Одноместная машина участвовала в соревнованиях по кольцевым гонкам в составе команды Scuderia Ferrari в 1934 и 1935 годах. Среди управлявших ей водителей были известные гонщики того времени Рене Дрейфус и Тацио Нуволари. Всего было выпущено семь автомобилей данной модели.

Автомобиль в кузове монопост (с вынесенными за пределы кузова колесами) снабжен восьмицилиндровым рядным форсированным двигателем рабочим объемом 2,9 литра и мощностью 255 лошадиных сил. Коробка передач — трехступенчатая механическая. Считается, что Alfa Romeo Tipo B P3 является одним из первых одноместных автомобилей для участия в гонках Grand Prix.

Лот стал самым дорогим из числа проданных на аукционе в Париже автомобилей.