BMW дала новую жизнь 43-летнему автомобилю

Компания BMW представила дизайнерскую версию фирменного автомобиля в рамках V юбилейной премии The Art Newspaper Russia. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы фирмы. Речь идет о неофициальном арт-каре BMW 5 серии 1974 года выпуска с алыми и контрастными зелеными полосами.

BMW Group Россия второй раз стала партнером премии за достижения в области искусства. Независимое жюри, состоящее из редакционной коллегии газеты и экспертов в сфере искусства, выбрали 5 выдающихся проектов прошлого сезона. Каждому лауреату подарили скульптуру Сергея Шеховцова, соединяющую две башни – Спасскую и Биг-Бен.

Что касается официальных арт-каров, то их разработкой занимаются американский концептуалист Джон Балдессари и китайская художница Цао Фэй.

Начало коллекции BMW Art Car было положено в 1975 году, в нее вошли автомобили, дизайн которых разрабатывали известные художники, в том числе, Фрэнк Стелла, Рой Лихтенштейн, Энди Уорхол, Роберт Раушенберг и Дэвид Хокни. Произведения Балдессари и Цао Фэй станут первым пополнением линейки с 2010 года.