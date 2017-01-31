Арт-кар BMW принял участие в гонках на выносливость

Арт-кар BMW от культового американского художника Джона Балдессари принял участие в гонках на выносливость «24 часа Дайтоны». Автомобиль финишировал восьмым. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы компании.

Эта машина стала третьим по счету арт-каром, который стал участником гонки. «Для меня серия BMW Art Car — поле для соревнования с художниками, которые участвовали в коллекции до меня. Это можно сравнить с теми же гонками: именно поэтому я болел за пилотов моего арт-кара», — сказал Балдессари. «Мой автомобиль заслужил признание на гоночной трассе и зарекомендовал себя как самое быстрое произведение искусства, которое я когда-либо создал», — добавил он.

Фото: пресс-служба BMW 1 /5

Начало коллекции BMW Art Car было положено в 1975 году, в нее вошли автомобили, дизайн которых разрабатывали известные художники, в том числе Фрэнк Стелла, Рой Лихтенштейн, Энди Уорхол, Роберт Раушенберг и Дэвид Хокни.