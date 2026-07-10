Захарова: Накал страстей между Киевом и Варшавой будет только расти

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства, заявила, что рост неонацистских настроений на Украине и активные попытки киевского режима возвеличивать пособников нацистов привели к исчерпанию терпения польской стороны.

По ее словам, Варшава оказалась не готова дальше мириться с прославлением тех, кто несет ответственность за уничтожение польского населения на западе Украины в годы Второй мировой войны.

Дипломат выразила мнение, что напряженность в отношениях между Киевом и Варшавой будет усиливаться. Она подчеркнула, что этот конфликт наглядно демонстрирует, какой оказывается «дружба», основанная исключительно на общей ненависти — в данном случае на русофобии и подпитке неонацистских настроений. Захарова резюмировала, что Украина и Польша на собственном примере показывают Европе и Западу хрупкость и иллюзорность таких альянсов.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что европейские страны рассматривают нацизм на Украине как фактор, который может быть выгоден с военной точки зрения. Дипломат заявил, что в Европе достаточно положительно относятся к фашизму и неонацизму, которые присутствуют на Украине, и иногда воспринимают это как военное преимущество.