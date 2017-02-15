Уникальный скутер оценили в 250 тысяч евро

Итальянская дилерская фирма по торговле старинной авто- и мототехникой Ruote Da Sogno выставила на продажу мотороллер Vespa Numero 3 1946 года выпуска. Об этом сообщается на сайте компании.

Мотороллер оснащен двухтактным двигателем с рабочим объемом 98 кубических сантиметров. В отличие от более поздних моделей Vespa, руль у предлагаемого экземпляра не прикрыт декоративной металлической накладкой. Задний амортизатор отсутствует, его роль выполняют пружины под седлом.

Скутер отреставрирован и, по утверждению продавца, является единственным в мире сохранившимся экземпляром модели. Предлагается с оригинальным номерным знаком. Цена — 250 тысяч евро.

Мотороллеры Vespa (в переводе с итальянского — «оса») производятся итальянским концерном Piaggio с 1946 года. Они считаются самым успешным брендом скутеров в мире. В 2012 году у поклонников этого вида транспорта появилась собственная социальная сеть.