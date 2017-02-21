Суперкар Дональда Трампа оценили в 250 тысяч долларов

Спортивный автомобиль Ferrari F430, ранее принадлежащий президенту США Дональду Трампу, выставлен на аукцион Auctions America. По предварительно оценке, суперкар уйдет с торгов минимум за 250 тысяч долларов.

В описании лота указано, что Трамп приобрел «роскошный красный» автомобиль в 2007 году и проездил на нем около четырех лет, после чего машина перешла в руки другого владельца. «Ни для кого не секрет, что президент Трамп умеет ценить прекрасные вещи в жизни, и этот Ferrari F430 не исключение. На момент ее выхода, это был один из самых технологически совершенных спортивных автомобилей на рынке», — говорится на сайте аукциона.

Общий пробег суперкара составляет менее шести тысяч миль, автомобиль оснащен полуавтоматической трансмиссией и 4,3-литровым мотором. «Скорее всего, Дональд Трамп — это единственный президент США, разъезжавший на суперкаре. Этот Ferrari будет отличным дополнением к любой коллекции», — уверены в администрации Auctions America.

Отмечается, что организаторы аукциона планируют выручить за Ferrari от 250 до 350 тысяч долларов. Начало торгов запланировано на 1 апреля 2017 года.