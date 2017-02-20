Пламенную речь фаната Трампа наложили на биты Эминема

Британский журналист опубликовал в своем Twitter выступление сторонника президента США Дональда Трампа на телеканале CNN, наложенное на музыку песни Stan рэпера Эминема. На это обратило внимание издание The Independent.

В ходе выступления Трампа во Флориде мужчину пригласили на сцену. Позднее журналисты взяли у него короткое интервью: речь поклонника президента оказалась очень похожа на исповедь в клипе Эминема и певицы Дайдо.

В разговоре с CNN американец признался, что поддерживает главу государства «каждую секунду каждого дня».

Публикация с роликом набрала более 15 тысяч ретвитов и почти 20 тысяч лайков.