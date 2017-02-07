Кукурузная палочка в форме гориллы Харамбе продана за 100 тысяч долларов

Неизвестный выставил на аукционе на eBay кукурузную палочку Cheetos, очертаниями напоминающую ставшую мемом погибшую гориллу Харамбе. Об этом сообщает Mashable.

Максимальная ставка составила почти 100 тысяч долларов (около 5,8 миллиона рублей). Всего в аукционе приняли участие 132 пользователя площадки.

Продавец под ником valuestampsinc рассказал, что нашел «копию Харамбе» в пачке кукурузных палочек и понял, что ценителям редких вещей такая находка придется по душе. Пользователь готов отплатить пересылку палочки длиной около четырех сантиментов, но в стоимость лота не включена упаковка для уникального предмета.

Для американских пользователей сети Харамбе стал символом 2016 года. В мае гориллу застрелили сотрудники зоопарка Цинциннати (штат Огайо). Работники зверинца объяснили убийство угрозой для жизни попавшего к животному в вольер четырехлетнего мальчика, которого оно таскало за собой в течение 10 минут.

Смерть гориллы показалась американцам несправедливой, и в память животного появились тысячи мемов.

В 2004 году на eBay был выставлен на аукцион надкусанный бутерброд с сыром, на котором виднелся образ Девы Марии. Необычную вещь приобрела за 28 тысяч долларов компания GoldenPalace, посчитав бутерброд «культурным достоянием, ценность которого со временем возрастет».