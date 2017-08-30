Supreme научит поклонников марки правильно пить сакэ

Американская марка Supreme показала подборку фирменных аксессуаров, которые войдут в очередной дроп. Об этом в среду, 30 августа, сообщает Highsnobiety.

Поклонникам марки предложат красные палочки для еды с фирменным логотипом (24 доллара), графин и две рюмки для сакэ (88 долларов), кепки с названием бренда на арабском (44 доллара), рубашка-гавайки с кислотным цветочным принтом (128 долларов) и розовые мамуфляжные штаны (148 долларов).

Такие мини-коллекции бренд выпускает каждый четверг. Например, на прошлой неделе туда вошли наклейки и фирменные зубные щетки.

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Supreme — американский бренд молодежной одежды, основанный в 1994 году в Нью-Йорке. Выпускает вещи, ориентированные на скейтеров и поклонников хип-хопа.