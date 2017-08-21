Supreme усомнился в свежести дыхания покупателей

Американская марка Supreme показала дополнение к коллекции одежды на осенне-зимний сезон. Об этом сообщает Highsnobiety. В подборку вошли наклейки и фирменные зубные щетки.

Подарки получат те покупатели, кто выиграет в розыгрыше призов на сайте компании. Другие подробности пока не сообщаются.

Supreme — американский бренд молодежной одежды, основанный в 1994 году в Нью-Йорке. Выпускает вещи, ориентированные на скейтеров и поклонников хип-хопа.

В середине августа марка показала новую коллекцию аксессуаров. В нее вошли электрогитара Fender в специальном оформлении, охотничий нож, пачка 100-долларовых банкнот в прозрачной упаковке и брелок для ключей со стилизованным гербом США и надписью Fuck the President (нецензурное выражение, выражающее пренебрежение к объекту высказывания).

Герб также подвергнут видоизменению: крылья орлана опущены, а на щите на груди геральдической птицы нанесен логотип бренда. Вокруг изображения идет надпись, пародирующая слова клятвы верности флагу США: I pledge allegiance to shit. Unites States of America («Я клянусь в верности дерьму. Соединенные Штаты Америки»).