Молодой, будешь?

Четверть века назад «тяжелый и бескомпромиссный люкс» был уделом состоятельных зрелых людей: дорогие статусные вещи, часы и украшения носили дамы около сорока лет и старше. Полтора десятилетия назад среди клиентов дорогих магазинов появились 30-летние. В наши дни респектабельные бренды ориентируются на миллениалов: свой продукт для них сделал даже дом Hermès.

Завтра действовать будем мы

Миллениалами называют юношей и девушек старшего тинейджерского и младшего студенческого возраста. Они отлично разбираются в IT, непринужденно серфят в интернете и говорят на иностранных языках. Под напором этой «молодой шпаны» поддаются даже стены незыблемого, казалось бы, бастиона классического стиля — дома Hermès: его штатный парфюмер Кристин Нажель создала аромат Twilly d'Hermès специально для юных миллениалок, а креативная команда дома сняла рекламный ролик, который, с одной стороны, обращен к этим новым клиенткам, с другой — пытается объяснить своей более зрелой клиентуре, кто идет ей на смену.

У современных очень молодых людей есть деньги — неважно, полученные от собственного стартапа или из основанного богатыми родителями трастового фонда — есть вкус, пусть и серьезно отличающийся от вкуса старших в семье, и есть желание приобщиться к люксу. Однако, что важно, приобщиться не на условиях этого люкса, а на своих собственных условиях. Не подчиняться чужим правилам, а устанавливать собственные — к этому стремится каждое новое поколение, но, пожалуй, только нынешнее заставляет прислушиваться к себе даже тех, кто двадцать лет назад безусловно диктовал моду и куда более зрелым клиентам.

Hermes

А бабушки потом

Девушки-миллениалки не желают превращаться в сильно помолодевшую копию собственной бабушки или тетушки: им нужны вещи, в которых можно не только сидеть в кафе или не спеша прогуливаться по залам модной галереи современного искусства, но и кататься на самокате или лонгборде. Для этого отлично подходят кроссовки Dolce&Gabbana и поясные сумки Gucci, на которых дизайнеры написали что-то едва ли не шариковой ручкой, как могла бы сделать сама хозяйка, t-shirt из коллаборации респектабельного Louis Vuitton с бордерским брендом Supreme или яркая шелковая лента-твилли Hermès, которой мамы миллениалок украшали ручки сумок Birkin, а сами юные ниспровергательницы устоев подвязывают волосы или небрежно наматывают на запястье.

Коллекция Louis Vuitton x Supreme Фото: Supreme 1 /3

По словам Кристин Нажель, идею обратиться к молодой аудитории подали ей именно ленты-твилли и вообще яркий шелк дома Hermès, то есть, иными словами, концентрированная традиция этой компании: первые платки-каре появились в ее ассортименте без малого сто лет назад. «Девушкам иногда сложно поверить в то, что они могут найти что-то интересное там, где покупали вещи их бабушки, — говорит парфюмер. — Аромат может стать первым шагом». Действительно, запахи человек воспринимает почти инстинктивно и составляет свое впечатление о них быстрее, чем об одежде или аксессуарах, запах позволяет сделать выбор «свой-чужой» не только в живой природе, но и в обществе, в том числе в молодежной тусовке.

Рекламная кампания Twilly d'Hermеs Фото: Hermеs 1 /2

Первый «девичий» аромат французского дома, лицом парфюмерного направления которого более десяти лет была нишевая линия Hermessence со сложными, совсем не юношескими по своей сути композициями, составленными почти легендарным «носом» Жаном-Клодом Эллена, так же противоречив, как противоречива юность. Он базируется на вполне традиционных для классической парфюмерии нотах специй, цветов и древесины — а именно имбиря, туберозы и сандала (австралийского вида Santalum album), но звучит свежо и молодо. Нажель удалось добиться этого благодаря тому, что она, как и ее молодые клиентки, не побоялась сместить и усилить акценты. Компонент имбиря можно назвать революционным: он получен не из сушеного, а из свежего корня, и его концентрация в композиции примерно в десять раз больше, чем это было принято в классических «дамских» ароматах.

Новый унисекс

При всем том, что Кристин создавала свой аромат для юных девушек, он вполне годится и для их бойфрендов. В современной молодежной компании, где еще нет строгих статусных рамок и диктата приличий, не только девушка может позаимствовать одеколон у молодого человека, но и наоборот. Дерзко щеголять в предметах мужского гардероба молодые женщины начали примерно тогда, когда появились первые каре Hermès — в 1920-30-е годы. О том, как одевались и выглядели flappers и tomboys (вызывающие и одновременно беззащитные девушки-мальчики), напоминает крышка нового аромата, выполненная в форме черной шляпы-котелка, как у героини Лайзы Минелли в фильме «Кабаре».

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Без малого сто лет спустя возник, и вполне закономерно, обратный процесс. Тот же Twilly, хотя и создан для девушек, подойдет и их молодым людям. Парфюмер рассказала, что на мужской коже в Twilly ярче раскрываются именно экзотические, пряные ноты. Современные миллениалки любят не только равенство возможностей, но и свободу самовыражения, причем как для них самих, так и для их партнеров. Старый классический дом попытался уловить и удовлетворить эту страсть современных молодых. Удастся ли это и другим респектабельным брендам — покажет время.

