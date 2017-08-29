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Hermes выпустил аромат для миллениалок

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Французский дом Hermès представил новый женский аромат Twilly d'Hermès, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Свое имя парфюм получил в честь популярного аксессуара дома — узкого шарфа-ленты из шелкового твила под названием «твилли», который можно носить разными способами: как галстук, как ленту для волос или намотав на ручку сумки. Автор композиции — штатный парфюмер Hermès Кристин Нажель.

По словам создательницы аромата, он предназначен для молодых девушек из «поколения миллениалов», открывающих для себя ценности респектабельного дома Hermès с его давними традициями. Основные ноты композиции — имбирь, тубероза и сандал. Парфюм заключен в кубический прозрачный флакон с характерными для флаконов линии одеколонов дома Hermès скругленными гранями и черной литой крышкой, похожей на шляпку-котелок. Вокруг горлышка повязана узкая ленточка из шелкового твила с цветным принтом.

В продаже в России Twilly d'Hermès появится в сентябре 2017 года.

Дом моды Hermès основан во Франции в 1837 году. Изначально он специализировался на производстве конской упряжи и седел, но со временем стал выпускать одежду, обувь, украшения, а также аксессуары из шелка и кожи. В августе 2017 года дом представил новые модели скейтбордов и лонгбордов с декором по эскизам Анри д'Ориньи.

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