Hermes выпустил духи с ароматом мокрой гальки

Штатный парфюмер французского модного дома Hermès Кристин Нажель создала новую версию аромата 2004 года Eau des Merveilles — Eau des Merveilles Bleue. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в пятницу, 31 марта.

По словам Нажель, композиция вдохновлена запахом морской гальки: по ее словам, интерес к этому аромату «уходит корнями в детство, когда ребенок открывает глаза на мир и всему удивляется». «Меня приводила в восхищение мокрая галька на морском берегу: у нее был особый цвет и блеск, и я чувствовала ее соленый, минеральный вкус», — вспоминает парфюмер.

Новинка пополнила линию, в которую, помимо исходного аромата Eau des Merveilles, входят вариации на его тему: Elixir des Merveilles и Ambre des Merveilles.

Дом моды Hermès основан во Франции в 1837 году. Изначально он специализировался на производстве конской упряжи и седел, но со временем стал выпускать одежду, обувь, украшения, а также аксессуары из шелка и кожи. В конце 2016 года дом представил ювелирную коллекцию Chaîne d’Ancre Punk — украшения из серебра, навеянные панк-субкультурой.