Hermes представил в Москве украшения для «гламурных панков»

Французский дом Hermès представил в Москве ювелирную коллекцию Chaîne d’Ancre Punk. В нее вошли украшения из серебра —кольца, браслеты, серьги, сотуары — навеянные панк-субкультурой, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в понедельник, 6 марта.

Центральный декоративный элемент линии — стилизованная английская булавка, один из панковских символов. В частности, она заменяет звенья в классических сотуарах Hermès — Chaîne d’Ancre («Якорная цепь»), а также браслетах. Серьги имитируют булавку, прокалывающую мочку уха.

Фото: пресс-служба Hermès 1 /5

Дом Hermès был основан во Франции в 1837 году шорником Тьерри Эрмесом (Thierry Hermes). Изначально специализировался на шорных изделиях — конской упряжи и седлах, в настоящее время производит аксессуары из кожи и шелка, одежду, обувь, часы, украшения, мебель, предметы интерьера и парфюмерию. В феврале 2017 года дом запустил рекламный ролик обувной коллекции с пляшущими ногами.