Hermes запустил рекламный ролик с пляшущими ногами

Видео: lesailes.hermes.com

Французский модный дом Hermes запустил рекламный ролик новой весенне-летней коллекции обуви. Ролик опубликован на сайте марки. На видео мужчины и женщины, обутые в сандалии, мокасины, туфли на высоком каблуке и другие новые модели обуви, исполняют па из эстрадных танцев, причем зритель видит только их ноги на сцене.

Дом Hermes был основан во Франции в 1837 году шорником Тьерри Эрмесом (Thierry Hermes). Изначально специализировался на шорных изделиях — конской упряжи и седлах, в настоящее время производит аксессуары из кожи и шелка, одежду, обувь, часы, украшения, мебель, предметы интерьера и парфюмерию.