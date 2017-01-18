Hermes представил новые часы за 40 тысяч долларов

Французский дом Hermes обновил часовую коллекцию Slim, добавив в нее модель под названием Quantieme Perpetuel Platine, сообщает Luxurylaunches.

Часы из платины с синим циферблатом оснащены вечным календарем и индикатором фаз Луны. Запас хода составляет 42 часа. Модель оснащена автоматическим механизмом калибра H1950. В комплекте с часами идет синий ремешок из кожи аллигатора. Цена модели — почти 40 тысяч долларов.

Фото: Hermes

Дом Hermes был основан во Франции в 1837 году шорником Тьерри Эрмесом (Thierry Hermes). Изначально специализировался на шорных изделиях — конской упряжи и седлах, в настоящее время производит аксессуары из кожи и шелка, одежду, обувь, часы, украшения, парфюмерию и предметы интерьера. Известен своими дорогостоящими сумками Kelly и Birkin.

Осенью 2015 года Hermes представил часы Faubourg Joaillerie, на декор которых ушло более 600 бриллиантов. Драгоценными камнями украшен циферблат и браслет.